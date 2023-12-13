ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенников

Схема связана с обновленной 5000-рублевой банкнотой.фото: pixabay.com/Mayya666--> Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой и «специальным» приложением, сообщает Центробанк.
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