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ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенников

ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенников

Схема связана с обновленной 5000-рублевой банкнотой.фото: pixabay.com/Mayya666--> Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой и «специальным» приложением, сообщает Центробанк.

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Boleslav Buljanowskij
Это предупреждение мошенников от мошенников.
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