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Гендиректор ФХР Курбатов: «Мы до сих пор не можем выплатить ИИХФ штраф за Федотова. Наши банки не могут перечислить деньги в швейцарских франках»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, что федерация пока окончательно не выплатила штраф по делу вратаря Ивана Федотова.

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