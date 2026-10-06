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Татар-информ

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«Зенит» мимо топ-3, трон может занять «Спартак»: Семаку пора на «черный выход»?

«Зенит» мимо топ-3, трон может занять «Спартак»: Семаку пора на «черный выход»?

В выходные после паузы возобновится родная РПЛ. Интриг к 10 туру накопилось уйма. Одной из главных является состояние чемпиона России, «Зенита».

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