Глава СВР объяснил, чего хочет Запад от преемника президента Украины Тут разведка доложила точно: поступают «достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского».
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