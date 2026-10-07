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Царьград

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Глава РАТС ШОС Шаршеев оценил вклад Беларуси в борьбу с терроризмом

Глава РАТС ШОС Шаршеев оценил вклад Беларуси в борьбу с терроризмом

Директор Исполнительного комитета РАТС ШОС Уларбек Шаршеев на контртеррористическом форуме в Минске отметил, что Беларусь за два года членства в организации зарекомендовала себя последовательным сторонником укрепления «шанхайской семьи».

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