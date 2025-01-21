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Соратник Чубайса Шохин требует распродать изъятые у жуликов заводы и фабрики

Соратник Чубайса Шохин требует распродать изъятые у жуликов заводы и фабрики

31,8 тыс прочтений  В последние несколько лет Генпрокуратура провела огромную работу по возврату украденной у российского народа собственности в 1990-е годы.

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Комментарии
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Иван Щукин
Да этого Шохина самого &quot;потрясти&quot; не мешало бы! Что то есть сомнения что соратник Чубайса не участвовал при прихватизации госимущества во времена Чубайса!
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20 час.
Александр Т
Пока соратники рыжего у власти никто это дерь.мо разгребать не будет. Не дадут.
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17 час.
Иван Щукин
Согласен! &quot;Соратники&quot; рыжего на самом верху и что либо сделать и исправить БЕСПОЛЕЗНО!
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9 час.

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