NASA выбрало компании для миссии по возвращению образцов грунта с Марса

Иллюстрация различных элементов общей программы возвращения образцов с Марса (Mars Sample Return, MSR) / © NASA / JPL-Caltech Ранее амбициозную экспедицию Mars Sample Return (MSR), старт которой планировали на 2026 год, перенесли из-за того, что ее бюджет разросся до 11 миллиардов долларов США — по сравнению с заявленными тремя-четырьмя миллиардами.