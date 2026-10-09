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Как сейчас живет Дарья из Москвы из 6 сезона шоу «Мама в 16», которая вышла замуж за цыгана

Как сейчас живет Дарья из Москвы из 6 сезона шоу «Мама в 16», которая вышла замуж за цыгана

Девушка уехала в табор, но семейная жизнь дала трещину фото: angel_nt/Getty ImagesВ сентябре начал выходить шестой сезон шоу «Мама в 16», и третий выпуск набрал максимальное количество просмотров.

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