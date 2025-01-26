"А что, так можно было?": Трамп за сутки принял законы, о которых в России спорят годами

Анатолий ashkourin Три года идет война с мировым "фашизмом",которая истребляет славян по обе стороны ТЫСЯЧАМИ человеческих жизней.Конца не видно,да он олигархам и не нужен,это очень доходный бизнес.Люди звереют с обоих сторон,именно этого и добиваются ,что бы злоба поселилась в душах людей на долгие годы.

Ринат Ахметуллин Просто кто то делает, а кто то все спорит. В результате что нибудь просерят очередной раз.