Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    Россия такая богатая страна. А живём в нищете. Потому, как воруют , теперь уже миллиардами, а пенсию получаем мизерну..."А что, так можно...
  • леонид рыбаков
    ЧТОБЫ ДЕТИ СТАЛИ ЛОЯЛЬНЫЕ ПРОСТО ----ТЕ КТО РОДИЛИСЬ В РОССИИ В ДЕТСКИЕ ДОМА( и веру поменять ) ---ВСЕ КАК НА ТОЛЕРАН...Мухлеж с соцвыпла...
  • Ринат Ахметуллин
    Просто кто то делает, а кто то все спорит. В результате что нибудь просерят очередной раз."А что, так можно...

"А что, так можно было?": Трамп за сутки принял законы, о которых в России спорят годами

"А что, так можно было?": Трамп за сутки принял законы, о которых в России спорят годами

Царьград Фото: Shutterstock За первые же сутки пребывания на посту президента США Дональд Трамп принял ряд ключевых решений.

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Комментарии
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Анатолий ashkourin
Три года идет война с мировым &quot;фашизмом&quot;,которая истребляет славян по обе стороны ТЫСЯЧАМИ человеческих жизней.Конца не видно,да он олигархам и не нужен,это очень доходный бизнес.Люди звереют с обоих сторон,именно этого и добиваются ,что бы злоба поселилась в душах людей на долгие годы.
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4 час.
Ринат Ахметуллин
Просто кто то делает, а кто то все спорит. В результате что нибудь просерят очередной раз.
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2 час.
Тамара Елисеева
Россия такая богатая страна. А живём в нищете. Потому, как воруют , теперь уже миллиардами, а пенсию получаем мизерную и зарплату, основное население, тоже.
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1 час.

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