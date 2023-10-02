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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Ларионов: «Торпедо» работает, что вернуть утерянные хоккейные традиции. Стараемся, чтобы у мальчишек была мечта вернуться именно в игру, а не работу и рутину»

– Недавно нижегородский клуб подписал контракт с целой хоккейной школой в Подольске. Это говорит о том, что молодежь хочет учиться ларионовскому стилю? – Наш генеральный менеджер Максим Гафуров рассказывал об этом сотрудничестве.

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