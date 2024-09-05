Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства

В России необходимо уделить внимание улучшению механизма государственно-частного партнерства. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ).
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