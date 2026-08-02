ИИ научился завоёвывать доверие жертв эффективнее мошенников-людей

Объектом исследования международной группы ученых стала мошенническая схема pig butchering («забой свиней») — длительные романтические или дружеские переписки, приводящие жертву к фальшивым криптоинвестициям.
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