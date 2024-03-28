Ну, какой же у нас просвещенный и одновременно противный министр просвещения. Все он знает лучше всех, и это "лучше" обязательно почему-то идет вразрез с мнением россиян.
Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Кравцова можно понять - он чиновник и не может своим распоряжением "ущемлять права мигрантов". Кто должен принять Закон - ГД РФ и он будет следовать ему. Если трудовые мигранты - срок 2 года, спрос с работодателя, миграционная служба не оформляет семью (детей) для проживания в РФ. А сейчас он - "категорически не согласен с предложением ввести экзамен для инофонов на знание русского языка", но ведь перевод в следующий класс с неудовлетворительными оценками возможен. Пусть учит язык и сидит в первом классе.
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