Страна и люди
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Страна и люди

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Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею

Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею

Ну, какой же у нас просвещенный и одновременно противный министр просвещения. Все он знает лучше всех, и это "лучше" обязательно почему-то идет вразрез с мнением россиян.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Кравцова можно понять - он чиновник и не может своим распоряжением &quot;ущемлять права мигрантов&quot;. Кто должен принять Закон - ГД РФ и он будет следовать ему. Если трудовые мигранты - срок 2 года, спрос с работодателя, миграционная служба не оформляет семью (детей) для проживания в РФ. А сейчас он - &quot;категорически не согласен с предложением ввести экзамен для инофонов на знание русского языка&quot;, но ведь перевод в следующий класс с неудовлетворительными оценками возможен. Пусть учит язык и сидит в первом классе.
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