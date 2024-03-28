Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею

Игорь Кузнецов

Кравцова можно понять - он чиновник и не может своим распоряжением "ущемлять права мигрантов". Кто должен принять Закон - ГД РФ и он будет следовать ему. Если трудовые мигранты - срок 2 года, спрос с работодателя, миграционная служба не оформляет семью (детей) для проживания в РФ. А сейчас он - "категорически не согласен с предложением ввести экзамен для инофонов на знание русского языка", но ведь перевод в следующий класс с неудовлетворительными оценками возможен. Пусть учит язык и сидит в первом классе.