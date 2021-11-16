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Снегоход, лыжи и коньки за 3,5 млн рублей купят для "Лыжни здоровья" в Каймановке

Снегоход, лыжи и коньки за 3,5 млн рублей купят для "Лыжни здоровья" в Каймановке

Спортивное оснащение муниципальной "Лыжни здоровья" в Каймановке УГО ожидает пополнение. На средства краевой субсидии в размере 3,5 млн рублей в начале следующего года будут закуплены 200 комплектов лыж, приобретен еще один снегоход для нарезки трасс, а также около 50 пар коньков и контейнер для хранения спортивного инвентаря, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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