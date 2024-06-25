Храм в Дербенте и его настоятель были изначальными целями боевиков

Алексей Тан

А это мы уже "видели".... имитация, покушения, на еврея-хасида Прилепина как и в Дагестане... что в Синагоге, что в легковушке Прилепина, погибли, только охранники, Дагестанец и Водитель -охранник.... материальный ущерб ... и то не большой..... а ишо, на глашатых ТВ Россия-1... заказ и исполнение... как от актёров!!!.