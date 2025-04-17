Нервный бой: Петров против морского чудища, Криспин в роли фокусника

В прокат вышел фильм «Кракен», где герой Александра Петрова борется с морским чудовищем. Криспин Гловер из культовой трилогии «Назад в будущее» перевоплотился в фокусника и не знает, как выбраться из отеля, — в детективе «Мистер К».