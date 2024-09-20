ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

Морена Морана Мужик сказал - мужик сделал. Хватит возмущаться в уютных МД-болотцах интернета, надо осваивать правовое пространство! На сайте Российской общественной инициативы я насчитала минимум 15 петиций о внесении изменений в законодательство, дабы усмирить зарвавшихся женщин и улучшить положение угнетаемых себя.

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Комментарии
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Майя Maja
Миронов с трибуны  ГД по утверждению бюджета на 2025-26/27 гг заявил, что если страна хочет иметь много детей в будущем, надо узаконить декретный отпуск мамочек по уходу за ребенком и включать все годы (по три на каждого ребенка) в стаж без потери заработка.
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4 час.
Майя Maja
Пенси. накопительную пусть переводят в НПФ. Если они , конечно что-то накопили в фонд)). Смогут распоряжаться своей накопленной частью пенсии по собственном усмотрению. Минфин скоро утвердит стратегию этой системы.  На сайте про это уже стоит пост https://vzroslyelyudi.mirtesen.ru/blog/43769750765/Senator-raskryila-kak-mozhno-proletet-s-pensionnyimi-nakopleniya?utm_referrer=mirtesen.ru
Сенатор раскрыла как можно "пролететь" с пенсионными накоплениями НПФ
ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ - МирТесен
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4 час.
Майя Maja
Пока каждый будет тянуть на себя одеяло фин.обеспечения ни о каких семейных ценностях и о семье как об общественной составляющей, в стране говорить не придется никогда. И вся эта петиция тому подтверждение. Им не нужна семья ни в каком виде. Им нужны только собственные плюшки. А это путь в никуда.
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4 час.

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