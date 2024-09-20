5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

Майя Maja Миронов с трибуны ГД по утверждению бюджета на 2025-26/27 гг заявил, что если страна хочет иметь много детей в будущем, надо узаконить декретный отпуск мамочек по уходу за ребенком и включать все годы (по три на каждого ребенка) в стаж без потери заработка.

Майя Maja Пенси. накопительную пусть переводят в НПФ. Если они , конечно что-то накопили в фонд)). Смогут распоряжаться своей накопленной частью пенсии по собственном усмотрению. Минфин скоро утвердит стратегию этой системы. На сайте про это уже стоит пост https://vzroslyelyudi.mirtesen.ru/blog/43769750765/Senator-raskryila-kak-mozhno-proletet-s-pensionnyimi-nakopleniya?utm_referrer=mirtesen.ru Сенатор раскрыла как можно "пролететь" с пенсионными накоплениями НПФ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ - МирТесен