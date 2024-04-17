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Закон и Порядок

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Полицейская банда в Питере

Полицейская банда в Питере

По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу, где избили пикетчиков против нелегальной миграции, включая участника СВО - глава СК Бастрыкин как раз поручил возбудить уголовное дело.

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Комментарии
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Е Ва
пока в Питере беглов, азерам можно фсёёё, и поставить их на можно только сняв беглова, ау Путин, это твой город продали азерам
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11 час.
ч
чвсатпкьл
(По результатам проверки 12.11.2022 и.о. дознавателя 78 отдела полиции Гаджиевым Г.Р. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК РФ. Уведомление направлено в Ваш адрес) что-то я не пойму одного, дознаватель не имеет права выносить никаких решений ни о возбуждении уголовного дела ни в отказе. Так как такое решение выносит лично районный прокурор согласно территориальной подведомственности. Прокурор что-то тут хитрит. 🤣😂
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Так  и  революцию  17  г  сделали  инородцы ...И  реальная  власть  была  не  у  глупых  революционных  матросов  ,  а  у  большевистского  Политбюро   : Ленина  ,  Сталина  ,  Каменева  , Зиновьева ,  Троцкого...Поинтересуйтесь  их  настоящими  фамилиями...То  и  сейчас  будет.
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9 час.

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