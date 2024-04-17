Полицейская банда в Питере

Е Ва пока в Питере беглов, азерам можно фсёёё, и поставить их на можно только сняв беглова, ау Путин, это твой город продали азерам

ч чвсатпкьл (По результатам проверки 12.11.2022 и.о. дознавателя 78 отдела полиции Гаджиевым Г.Р. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК РФ. Уведомление направлено в Ваш адрес) что-то я не пойму одного, дознаватель не имеет права выносить никаких решений ни о возбуждении уголовного дела ни в отказе. Так как такое решение выносит лично районный прокурор согласно территориальной подведомственности. Прокурор что-то тут хитрит. 🤣😂