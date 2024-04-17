По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу, где избили пикетчиков против нелегальной миграции, включая участника СВО - глава СК Бастрыкин как раз поручил возбудить уголовное дело.
Полицейская банда в Питере
Комментарии
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Е Ва
пока в Питере беглов, азерам можно фсёёё, и поставить их на можно только сняв беглова, ау Путин, это твой город продали азерам
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11 час.
ч
чвсатпкьл
(По результатам проверки 12.11.2022 и.о. дознавателя 78 отдела полиции Гаджиевым Г.Р. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК РФ. Уведомление направлено в Ваш адрес) что-то я не пойму одного, дознаватель не имеет права выносить никаких решений ни о возбуждении уголовного дела ни в отказе. Так как такое решение выносит лично районный прокурор согласно территориальной подведомственности. Прокурор что-то тут хитрит. 🤣😂
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Так и революцию 17 г сделали инородцы ...И реальная власть была не у глупых революционных матросов , а у большевистского Политбюро : Ленина , Сталина , Каменева , Зиновьева , Троцкого...Поинтересуйтесь их настоящими фамилиями...То и сейчас будет.
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9 час.
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