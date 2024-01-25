Британия хочет купить крылатые ракеты у Германии, а свои передать ВСУ

commons.wikimedia.org/ILA-boy (CC BY-SA 3.0) Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, это позволит Лондону поставить Украине больше ракет Storm Shadow, сообщило немецкое издание Handelsblatt в среду, 24 января.
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