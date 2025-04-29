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Биолог Карань: обработка столичных парков не всегда защищает от укусов клещей

Биолог Карань: обработка столичных парков не всегда защищает от укусов клещей

Не все парки обрабатывают от клещей, поскольку на их территории расположены природоохранные объекты. Из-за этого риск столкнуться с клещами в таких местах выше, сообщила телеканалу «Звезда» биолог и эпидемиолог Людмила Карань.

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