Россия постепенно лишает Украину не просто территорий, а доступа к природным ресурсом. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт, в прошлом член неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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