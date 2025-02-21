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Российская армия взяла под контроль крупнейшее месторождение коксующегося угля

Россия постепенно лишает Украину не просто территорий, а доступа к природным ресурсом. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт, в прошлом член неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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