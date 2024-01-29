Режиссера «Мастера и Маргариты» Локшина обвинили в ярой русофобии

Представители группы “Зов народа” потребовали начать уголовное преследование в отношении режиссера фильма “Мастер и Маргарита” Михаила Локшина и включить его в список экстремистов и террористов, сообщает RT.
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