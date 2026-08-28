"Селигдар" в 2026 году увеличил прибыль до 3,4 млрд рублей

Полиметаллический холдинг "Селигдар" в первом полугодии 2026 года получил 3,4 млрд рублей прибыли по МСФО.
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