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Американский профессор: «Теперь на планете три великих державы – США, Китай и Россия»

Эпоха безраздельного господства США в однополярном мире закончилась. Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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