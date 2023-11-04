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Читатели Focus дали Бербок совет после ее «поцелуя» с главой МИД Хорватии

Читатели Focus дали Бербок совет после ее «поцелуя» с главой МИД Хорватии

Недавний инцидент на конференции по вопросам Европы, когда глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, активно обсуждается немецкими СМИ.

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