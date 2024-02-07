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Такер Карлсон подтвердил, что берет интервью у Владимира Путина

Такер Карлсон находится в Москве, где, по его словам, он будет брать интервью у президента России Владимира Путина — за свои деньги — потому что англоязычные новостные агентства «коррумпированы» и «лгут» своим зрителям и слушателям.

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