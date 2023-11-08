Мать ВДВшник, а батя не фонтан: в Уссурийске прошел фестиваль открытой школьной лиги КВН

Что общего между золотой медалью Тани из Центра детского творчества и зубами ее дедушки, почему на сахпоселке карьер нужно сделать на горе? Ответы на эти вопросы дали молодые КВНщики Уссурийска, выступив во вторник, 7 ноября, на фестивале Уссурийской открытой школьной лиги КВН.