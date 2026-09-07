Политолог Семеновский указал на стагнацию экономики Германии

Christoph Soeder/picture-alliance/dpa/TASS Экономика Германии фактически стагнирует последние три года, находясь в диапазоне значений от –0,5 до +0,5%.
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