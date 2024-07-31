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Олимпиада-2024. Триатлон. Блюмменфельт, Йи, Уайлд, Конинкс и Бергер поборются за медали, этап плавания пройдет в Сене

Первый этап пройдет в Сене. Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Триатлон Мужчины Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – Olympic Channel.

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