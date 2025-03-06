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Кузбассовец попал под статью за хранение пороха

Кузбассовец попал под статью за хранение пороха

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 6 марта сообщили о завершении расследовании уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» в отношении 37-летнего.

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