Кузбассовец попал под статью за хранение пороха

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 6 марта сообщили о завершении расследовании уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» в отношении 37-летнего.
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