ФРП выделил Росатому 23 млрд рублей на поддержку 30 проектов

Фонд развития промышленности выделил Росатому 23 млрд рублей на поддержку почти 30 проектов. Общий объем инвестиций превысил 85 млрд.
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