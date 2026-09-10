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Царьград

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ФРП выделил Росатому 23 млрд рублей на поддержку 30 проектов

ФРП выделил Росатому 23 млрд рублей на поддержку 30 проектов

Фонд развития промышленности выделил Росатому 23 млрд рублей на поддержку почти 30 проектов. Общий объем инвестиций превысил 85 млрд.

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