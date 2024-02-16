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Концерт Ани Лорак неожиданно отменили в Сочи

Концерт Ани Лорак неожиданно отменили в Сочи

В России последние два года сфера шоу-бизнеса претерпела серьезные изменения. Один за одним «отменяются» артисты, а вместе с ними и их концерты и проекты.

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
какой &quot;хуёк&quot;?  нам хуёк не нужен!!!👿
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20 час.
Евгений
Никак не могу поверить, что реально существуют люди, которые хотят послушать то, что она поет... еще и заплатить за ЭТО!!!
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18 час.
Zoia Goldshtab
Дааааа.... дороги в России стали много лучше, а вот дураков,идущих на концерты бездарностей,похоже не убавляется.....
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18 час.

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