Больше, чем просто камера: новый датчик изображения видит отдельные фотоны и сам их анализирует с пикосекундной точностью

Singular Photonics создала SPAD-сенсор с обработкой данных внутри пикселей Шотландская компания Singular Photonics представила Litavis — CMOS-сенсор на основе однофотонных лавинных диодов (SPAD).
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