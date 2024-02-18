Нет дороги, нет тротуаров: жители Музыкального микрорайона Краснодара просят помощи у Бастрыкина

Нет дороги, нет тротуаров: жители Музыкального микрорайона Краснодара просят помощи у БастрыкинаЖительниц Музыкального микрорайона в Краснодаре попросили помощи в решении их проблем у главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии