Путин: перед РФ стоит задача войти в топ-4 крупнейших экономик Земли

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Перед Россией стоит задача войти в топ-4 крупнейших экономик на Земле. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в интервью китайскому изданию "Синьхуа", текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.