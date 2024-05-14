Путин: перед РФ стоит задача войти в топ-4 крупнейших экономик Земли

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Перед Россией стоит задача войти в топ-4 крупнейших экономик на Земле. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в интервью китайскому изданию "Синьхуа", текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.
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