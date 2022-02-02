В Твери перед судом предстанет преподаватель-взяточник

Прокурор Центрального района Твери утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего преподавателя кафедры основ общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины Тверского государственного медицинского университета.
Прокурор Центрального района Твери утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего преподавателя кафедры основ общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины Тверского государственного медицинского университета.
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