Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Давно пытаюсь  понять, почему в русском интернете, когда речь идёт о дорожном происшествии, то обязательно (100%) соо...В Твери ребенок с...
  • Алексей Каширин
    На полную посадить урода, выродка земли Русской!В Тверской област...
  • Sergey Ivanov
    250 часов- это, как я понимаю, за убийство щенка. А за монтировку и сотрясение мозга? Если у нас такая шкала социальн...Житель Тверской о...

В Твери перед судом предстанет преподаватель-взяточник

В Твери перед судом предстанет преподаватель-взяточник

Прокурор  Центрального района Твери утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего преподавателя кафедры основ общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины Тверского государственного медицинского университета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх