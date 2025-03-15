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Владимирские новости

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«Муром» сегодня играет с кировским «Динамо»

«Муром» сегодня играет с кировским «Динамо»

Футболисты «Мурома» сегодня сыграют выездной матч первенства Второй лиги против кировского «Динамо».Сегодня в рамках 3-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги (Дивизион А Серебро) футболисты «Мурома» в Кирове сыграют с местным «Динамо».

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