«Муром» сегодня играет с кировским «Динамо»

Футболисты «Мурома» сегодня сыграют выездной матч первенства Второй лиги против кировского «Динамо».Сегодня в рамках 3-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги (Дивизион А Серебро) футболисты «Мурома» в Кирове сыграют с местным «Динамо».