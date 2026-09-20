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РЕН ТВ

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"Нельзя двигаться": мама рассказала о состоянии упавшей с тарзанки девочки

"Нельзя двигаться": мама рассказала о состоянии упавшей с тарзанки девочки

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мама девочки, получившей травмы после падения с тарзанки в Суворовском парке Москвы, 20 сентября рассказала РЕН ТВ о ее состоянии.

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