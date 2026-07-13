Сдался в плен: как на самом деле погиб первый дважды Герой Советского Союза Степан Супрун

Июль 1941 года. Над белорусской землей полыхает воздушная мясорубка. В ней, на истребителе МиГ-3, сражается подполковник Степан Супрун — человек с удивительной судьбой, успевший к тому времени побывать сыном канадского эмигранта, любимым учеником Валерия Чкалова и уже действующим Героем Советского Союза.
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