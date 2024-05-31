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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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НЕ МИР И НЕ ВОЙНА. ТАК НЕ БЫВАЕТ?

НЕ МИР И НЕ ВОЙНА. ТАК НЕ БЫВАЕТ?

  НЕ МИР, И НЕ ВОЙНА. ТАК НЕ БЫВАЕТ? В Сети все чаще муссируется тема мирных переговоров по Украине.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Надо отжать сумскую,черниговскую
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6 час.
Аудрюс
Люди! Люди решают всё! Русский человек, который убивает в себе русского становится украинцем! И это аксиома... Ведь исторически жители окраины всегда были русскими! И лишь 100 лет назад из русских сделали украинцев, хотя, истории для...Понятие украинец впервые было озвучено в 1896 году...Австро-венгры тогда постарались...
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3 час.
АА
Архип Архипов
Всё было, всё было, было да прошло.
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2 час.

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