НЕ МИР, И НЕ ВОЙНА. ТАК НЕ БЫВАЕТ? В Сети все чаще муссируется тема мирных переговоров по Украине.
НЕ МИР И НЕ ВОЙНА. ТАК НЕ БЫВАЕТ?
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Надо отжать сумскую,черниговскую
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6 час.
Аудрюс
Люди! Люди решают всё! Русский человек, который убивает в себе русского становится украинцем! И это аксиома... Ведь исторически жители окраины всегда были русскими! И лишь 100 лет назад из русских сделали украинцев, хотя, истории для...Понятие украинец впервые было озвучено в 1896 году...Австро-венгры тогда постарались...
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3 час.
АА
Архип Архипов
Всё было, всё было, было да прошло.
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2 час.
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