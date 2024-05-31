НЕ МИР И НЕ ВОЙНА. ТАК НЕ БЫВАЕТ?

Аудрюс

Люди! Люди решают всё! Русский человек, который убивает в себе русского становится украинцем! И это аксиома... Ведь исторически жители окраины всегда были русскими! И лишь 100 лет назад из русских сделали украинцев, хотя, истории для...Понятие украинец впервые было озвучено в 1896 году...Австро-венгры тогда постарались...