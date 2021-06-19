Каспаров изошёл на визг и истерку на фоне итогов встречи президентов в Женеве

Темы дняПолитикаКаспаров изошёл на визг и истерку на фоне итогов встречи президентов в Женеве Злой хомяк Встреча Путина и Байдена в Женеве прошла на удивление цивилизованно и конструктивно.Вернуться к статье3513НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАМАлиса МайскаяЯ - психотерапевт, и могу сказать - это не болезнь, (уж, тем более, не шизофрения), это самое обычное отсутствие совести и мелкобуржуазная мораль. Доигрались с отсутствием идеологии в стране. Не только Каспаров уверен в своей безнаказанности. То-ли еще будет!...Виктор Василенкоа ведь когда то был нормальным мужиком ....NNataон казался нормальным, а это совсем другое.Яна Асадоване был. просто теперь раскрыл в полной мере свою гниловатость.Strannik WeidЧем больше они дергаются, тем выше шанс их исходя к бесамННатальяА говорят, что шахматы оттачивают ум человека... Видно, везде бывают исключения...дмитрий казанцевЭто не исключение, это болезньННатальяДмитрий, Вы не поняли мой посыл...NNataИнтересно куда понесет ветер этих псевдополитиков, когда за оскорбления в адрес президента, их выкинут из штатов.Леонид ПопивнякГарик! Не хорошо кусать руку которая тебя кормит.....можно и без жратвы остаться....)))))))))АМАлиса МайскаяНу, "туповатым" его, положим, не назовешь, а вот почему нас должно волновать его мнение - непонятно. Он - гражданин Израиля, (так сказать - из бывших), мало их, этих "бывших" что-ли, устраивающих истерики и брызжащих ядом? Лучше бы своих к ногтю прижали паразитов, типа "Дождя" и иже с ними...Александр ЗассСсыт Каспаров. Знает, чья собака мясо сьела.Артем ЕфремовСсыт - не то слово . Не тупой ( шахматы и т.п.) , но и тупой одновременно, гадит на страну, которая ему много чего дала . Предателей, даже хозяева дающие им деньги , презирают. Мразь и мерзавец ...СГСергей Гре_вГарику Вайнштейну не сама Россия важна.. А те богатства, что в ней лежат.. И он никак не может смириться с тем, что Сталин сумел в своё время разобраться "среди торосов и айсбергов" и отодвинуть "торосов" от владения Россией.. тьфу на него (на вайнштейна!).. конечно "айсбергов" и сейчас предостаточно..) но исчадие эльцина можно тихо искоренить.. я так думаю.. и надеюсь..) При эмиграции на землю обетованную, да и не обязательно туда, можно вывезти только денежный эквивалент имущества, а не само имущество. А эквивалент это суть зелень шинкованная.. И она далеко не всегда приносит благо ее владельцу. Вспомним БАБа - Богу шлемазла..Vladimir LioubimcevПусть лучше Каспаров задумается, до какого уровня скатился он сам...Владимир ФедоровичКаким надо быть дебилом чтобы высосать из СССР и России все лучшее и визжать что здесь не его.Сергей НиковОн давно мертвец в политикеПавел ПоспеловВизжит значит баба,значит драть козла в жопу.Александр ПеровА интересно, за оскорбление президента, пусть другой страны, наших пропагад...в хоть пожурят!?ААлександрНе читал статью, некогда, забежал на секунду, просто толерантно сказать: "Каспаров, пошёл в жопу! СССР уже больше нет, ты - не наш! Какого инспектора хуторянского мы о тебе ещё слышим?? Забудь о нас и не суй своё хайло в нашем направлении, пока тебе его не своротили! Живи у себя на родине, по своим буржуазным понятиям счастия, и не касайся наших, абрек!"Ggrainvnкаспаров? А что это такое?МихаилА что удивляться ? Учитывая, что это существо когда-то покусало полицейского, ни в коем случае не подпускайте его к Байдену-покусает и опять всё свалят на Россию. Только от жизни, от жизни собачьей Каспаровы стали кусачи.Сергей ДмитриевУ Каспарова непроходящий синдром юношеской тошнотности в тяжёлой форме. За какие коврижки он подрядился обслуживать западных гопников?ММарияЗа доллары!слава кимГарик! то что ты продажная шавка прозападная и подстилка все уже поняли, если ты зол на Россию, то мой совет тебе, набери в рот говна и вы плюнь на неприязника. Ты дешовая шкура.ММарияПо всенародной ненависти Каспаров на уровне Собчачки.Яна Асадовану сапчачка только всего лишь смешная дурочка. каспар идейный враг.ММарияНо гадят они одинаково много.Петр ТроеглазовКаспаров говно....Сергей СидоровА кто такой каспаров?VSValery SurninКаспаров-это Вайнштайн переименованый.anatoliyПора уже забыть эту шайку. не помнят добра Иуды.Серж ЮжанинГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙВоистину сказано: "собаки лают-ветер носит"!Николай ЗайчиковНе пойму про какие итоги тут все твердят , США как срала России так и будет срать и дальше . Единственный итог возвращение нашего посла в СШАКомментировать
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