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Каспаров изошёл на визг и истерку на фоне итогов встречи президентов в Женеве

Каспаров изошёл на визг и истерку на фоне итогов встречи президентов в Женеве

Злой хомяк Встреча Путина и Байдена в Женеве прошла на удивление цивилизованно и конструктивно.

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Алиса Майская
Я - психотерапевт, и могу сказать - это не болезнь, (уж, тем более, не шизофрения), это самое обычное отсутствие совести и мелкобуржуазная мораль. Доигрались с отсутствием идеологии в стране. Не только Каспаров уверен в своей безнаказанности. То-ли еще будет!...
Виктор Василенко
а ведь когда то был нормальным мужиком ....
Nata
он казался нормальным, а это совсем другое.
Яна Асадова
не был. просто теперь раскрыл в полной мере свою гниловатость.
Strannik Weid
Чем больше они дергаются, тем выше шанс их исходя к бесам
Наталья
А говорят, что шахматы оттачивают ум человека... Видно, везде бывают исключения...
дмитрий казанцев
Это не исключение, это болезнь
Наталья
Дмитрий, Вы не поняли мой посыл...
Nata
Интересно куда понесет ветер этих псевдополитиков, когда за оскорбления в адрес президента, их выкинут из штатов.
Леонид Попивняк
Гарик! Не хорошо кусать руку которая тебя кормит.....можно и без жратвы остаться....)))))))))
Алиса Майская
Ну, "туповатым" его, положим, не назовешь, а вот почему нас должно волновать его мнение - непонятно. Он - гражданин Израиля, (так сказать - из бывших), мало их, этих "бывших" что-ли, устраивающих истерики и брызжащих ядом? Лучше бы своих к ногтю прижали паразитов, типа "Дождя" и иже с ними...
Александр Засс
Ссыт Каспаров. Знает, чья собака мясо сьела.
Артем Ефремов
Ссыт - не то слово . Не тупой ( шахматы и т.п.) , но и тупой одновременно, гадит на страну, которая ему много чего дала . Предателей, даже хозяева дающие им деньги , презирают. Мразь и мерзавец ...
Сергей Гре_в
Гарику Вайнштейну не сама Россия важна.. А те богатства, что в ней лежат.. И он никак не может смириться с тем, что Сталин сумел в своё время разобраться "среди торосов и айсбергов" и отодвинуть "торосов" от владения Россией.. тьфу на него (на вайнштейна!).. конечно "айсбергов" и сейчас предостаточно..) но исчадие эльцина можно тихо искоренить.. я так думаю.. и надеюсь..) При эмиграции на землю обетованную, да и не обязательно туда, можно вывезти только денежный эквивалент имущества, а не само имущество. А эквивалент это суть зелень шинкованная.. И она далеко не всегда приносит благо ее владельцу. Вспомним БАБа - Богу шлемазла..
Vladimir Lioubimcev
Пусть лучше Каспаров задумается, до какого уровня скатился он сам...
Владимир Федорович
Каким надо быть дебилом чтобы высосать из СССР и России все лучшее и визжать что здесь не его.
Сергей Ников
Он давно мертвец в политике
Павел Поспелов
Визжит значит баба,значит драть козла в жопу.
Александр Перов
А интересно, за оскорбление президента, пусть другой страны, наших пропагад...в хоть пожурят!?
Александр
Не читал статью, некогда, забежал на секунду, просто толерантно сказать: "Каспаров, пошёл в жопу! СССР уже больше нет, ты - не наш! Какого инспектора хуторянского мы о тебе ещё слышим?? Забудь о нас и не суй своё хайло в нашем направлении, пока тебе его не своротили! Живи у себя на родине, по своим буржуазным понятиям счастия, и не касайся наших, абрек!"
grainvn
каспаров? А что это такое?
Михаил
А что удивляться ? Учитывая, что это существо когда-то покусало полицейского, ни в коем случае не подпускайте его к Байдену-покусает и опять всё свалят на Россию. Только от жизни, от жизни собачьей Каспаровы стали кусачи.
Сергей Дмитриев
У Каспарова непроходящий синдром юношеской тошнотности в тяжёлой форме. За какие коврижки он подрядился обслуживать западных гопников?
Мария
За доллары!
слава ким
Гарик! то что ты продажная шавка прозападная и подстилка все уже поняли, если ты зол на Россию, то мой совет тебе, набери в рот говна и вы плюнь на неприязника. Ты дешовая шкура.
Мария
По всенародной ненависти Каспаров на уровне Собчачки.
Яна Асадова
ну сапчачка только всего лишь смешная дурочка. каспар идейный враг.
Мария
Но гадят они одинаково много.
Петр Троеглазов
Каспаров говно....
Сергей Сидоров
А кто такой каспаров?
Valery Surnin
Каспаров-это Вайнштайн переименованый.
anatoliy
Пора уже забыть эту шайку. не помнят добра Иуды.
Серж Южанин
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Воистину сказано: "собаки лают-ветер носит"!
Николай Зайчиков
Не пойму про какие итоги тут все твердят , США как срала России так и будет срать и дальше . Единственный итог возвращение нашего посла в США

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