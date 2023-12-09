Байден запутался в цифрах во время критики Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден запутался в цифрах, когда захотел выступить с критикой в адрес бывшего главы государства и будущего конкурента в рамках выборов лидера страны Дональда Трампа.
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