Звезда шоу "Уральские пельмени" сцепился с подростками: МВД проверяет конфликт

Шоумен Дмитрий Соколов вступил в конфликт с подростками в Екатеринбурге.Полиция проводит проверку конфликта, произошедшего в Екатеринбурге между известным участником шоу "Уральские пельмени" Дмитрием Соколовым и подростками.
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