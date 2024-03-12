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Царьград

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Звезда шоу "Уральские пельмени" сцепился с подростками: МВД проверяет конфликт

Звезда шоу "Уральские пельмени" сцепился с подростками: МВД проверяет конфликт

Шоумен Дмитрий Соколов вступил в конфликт с подростками в Екатеринбурге.Полиция проводит проверку конфликта, произошедшего в Екатеринбурге между известным участником шоу "Уральские пельмени" Дмитрием Соколовым и подростками.

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