Звезда шоу "Уральские пельмени" сцепился с подростками: МВД проверяет конфликт

Шоумен Дмитрий Соколов вступил в конфликт с подростками в Екатеринбурге.Полиция проводит проверку конфликта, произошедшего в Екатеринбурге между известным участником шоу "Уральские пельмени" Дмитрием Соколовым и подростками.