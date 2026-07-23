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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медиалига введет ставки. Появятся специальный комитет, полиграф и профессиональные судьи, команды смогут рекламировать своих партнеров

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов подтвердил журналисту Ивану Карпову, что ставки в лиге будут введены осенью 2026-го – весной 2027-го.

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