Китай призвал соответствующие страны прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в пятницу призвал соответствующие страны немедленно прекратить нарушение суверенитета Китая и провокационные действия в морской акватории рифа Жэньай в Южно-Китайском море.
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