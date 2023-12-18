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Китай

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Китай призвал соответствующие страны прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в пятницу призвал соответствующие страны немедленно прекратить нарушение суверенитета Китая и провокационные действия в морской акватории рифа Жэньай в Южно-Китайском море.

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