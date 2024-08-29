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Нижегородская правда

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В XXIV Рекламном Форуме примут участие представители 15 регионов России

С 19 по 20 сентября 2024 года на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области пройдет XXIV Рекламный форум — одно из самых масштабных событий индустрии рекламы в России, дискуссионная площадка, которая объединяет игроков отрасли с целью поиска эффективных способов развития коммерческих коммуникаций и рекламного рынка.

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