Президент России Владимир Путин начал готовиться к переделу сфер влияния с Китаем и США. Глава государства на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношениях между Москвой и Пекином самодостаточны и не зависят от международной ситуации.