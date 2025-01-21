Президент России Владимир Путин начал готовиться к переделу сфер влияния с Китаем и США. Глава государства на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношениях между Москвой и Пекином самодостаточны и не зависят от международной ситуации.
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