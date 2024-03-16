Всё же цена на летние туры в Сочи выросла На сезон 2024 средний ценник тура составляет ₽89 тысяч, тогда как в 2023 эта сумма равнялась ₽74 тысячам.
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Всё же цена на летние туры в Сочи выросла На сезон 2024 средний ценник тура составляет ₽89 тысяч, тогда как в 2023 эта сумма равнялась ₽74 тысячам.