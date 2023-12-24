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Армия Израиля на четыре часа установила паузу в боевых действиях в секторе Газа

Армия Израиля на четыре часа установила паузу в боевых действиях в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о четырехчасовой паузе в боевых действиях в секторе Газа. Об этом 24 декабря сообщило управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

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