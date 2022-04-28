Вкусные рецепты

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Без единого яйца: самая красивая выпечка, которая у меня получалась (рецепт домашних пряников)

Без единого яйца: самая красивая выпечка, которая у меня получалась (рецепт домашних пряников)

Ингредиенты: 250 гр. сахара 100 гр. сливочного масла 150 мл. кипятка 450 гр. муки 1 ч.л. соды пряности для пряников для сиропа: 100 гр.

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